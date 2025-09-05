На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог ответила, через какой срок парам стоит съезжаться

Психолог Сурина: парам нужно съезжаться через три месяца после начала отношений
true
true
true
close
F8 studio/Shutterstock/FOTODOM

Парам лучше съезжаться через три месяца после начала отношений, чтобы увидеть человека в быту. Об этом «Москве 24» рассказала кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

По ее словам, на данном этапе отношений люди еще находятся под влиянием гормонов, поэтому смогут проще смириться с недостатками друг друга. Психолог также посоветовала не затягивать с вступлением в брак, потому что женщина может начать тревожиться по этому вопросу, из-за чего ко второму году отношений пара столкнется с конфликтами.

«Поэтому примерно с 1,5 года, если ничего не происходит, если мужчина не предлагает руку и сердце, женщине стоит начать разговаривать с ним на тему будущего, а не просто намекать», — добавила Сурина.

Если партнер уходит от разговора, стоит задаться вопросом, нужно ли продолжать такие отношения, заключила эксперт.

Психолог Мария Роженко до этого говорила, что финансовый вопрос во многих семьях становится решающим, каждая третья пара распадается из-за сложностей в этой сфере. Чтобы этого не допустить, важно помнить, что деньги – это особый язык о доверии, общих целях и взаимном уважении, считает она.

Ранее психолог рассказала, почему людям стало трудно найти пару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами