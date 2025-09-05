Психолог ответила, через какой срок парам стоит съезжаться

Психолог Сурина: парам нужно съезжаться через три месяца после начала отношений

Парам лучше съезжаться через три месяца после начала отношений, чтобы увидеть человека в быту. Об этом «Москве 24» рассказала кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

По ее словам, на данном этапе отношений люди еще находятся под влиянием гормонов, поэтому смогут проще смириться с недостатками друг друга. Психолог также посоветовала не затягивать с вступлением в брак, потому что женщина может начать тревожиться по этому вопросу, из-за чего ко второму году отношений пара столкнется с конфликтами.

«Поэтому примерно с 1,5 года, если ничего не происходит, если мужчина не предлагает руку и сердце, женщине стоит начать разговаривать с ним на тему будущего, а не просто намекать», — добавила Сурина.

Если партнер уходит от разговора, стоит задаться вопросом, нужно ли продолжать такие отношения, заключила эксперт.

Психолог Мария Роженко до этого говорила, что финансовый вопрос во многих семьях становится решающим, каждая третья пара распадается из-за сложностей в этой сфере. Чтобы этого не допустить, важно помнить, что деньги – это особый язык о доверии, общих целях и взаимном уважении, считает она.

