На золотосеребряном руднике на Камчатке обрушилась порода, есть пострадавший

На Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике «Бараньевский» обрушилась горная порода. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, около 4:30 (19:30 4 июня мск) на глубине около 700 м рухнула кровля выработки. Работавшего на смене проходчика (прокладывает путь в недра, проводя подготовительные горные выработки для последующей добычи полезных ископаемых) завалило обломками, он не выжил.

Согласно публикации, спасатели начали укреплять стены и восстанавливать леса, чтобы не допустить нового обвала.

В середине весны в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области была успешно завершена спасательная операция. В ходе нее из-под завала извлекли двух горняков. Обрушение произошло утром 15 апреля, 75 человек были эвакуированы сразу, двое оставались заблокированными в забое. Работы завершились 16 апреля в 4:27.

Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.