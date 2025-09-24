На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приамурье подростков заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО

В Благовещенске подростки подозреваются в краже гумпомощи для СВО
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Благовещенске Амурской области подростков заподозрили в краже со склада гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление министерства внутренних дел и следственное управление Следственного комитета региона.

Уточняется, что группа несовершеннолетних 2009-2011 годов рождения проникла на склад по улице Ленина. Помещение арендовала группа добровольной помощи фронту «Вместе мы — сила.28» для сбора гуманитарной помощи в зону СВО.

Подростки испортили оборудование и похитили имущество со склада. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить их личности и задержать. При этом похищенное вернули владельцам.

Как сообщает СК, в настоящее время расследуется уголовное дело по подозрению группы несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина совершил налет на пассажирский автобус. Инцидент произошел на улице Лесной Городок Московского района. Как установили правоохранители, налетчик выбежал на проезжую часть перед автобусом и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги. Ущерб составил 1000 рублей.

Нарушителя быстро задержали. Им оказался ранее судимый 56-летний безработный мужчина. Подозреваемого взяли под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин ограбил три магазина ради детского питания.

