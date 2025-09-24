В Приамурье подростков заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО

В Благовещенске подростки подозреваются в краже гумпомощи для СВО

В Благовещенске Амурской области подростков заподозрили в краже со склада гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление министерства внутренних дел и следственное управление Следственного комитета региона.

Уточняется, что группа несовершеннолетних 2009-2011 годов рождения проникла на склад по улице Ленина. Помещение арендовала группа добровольной помощи фронту «Вместе мы — сила.28» для сбора гуманитарной помощи в зону СВО.

Подростки испортили оборудование и похитили имущество со склада. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить их личности и задержать. При этом похищенное вернули владельцам.

Как сообщает СК, в настоящее время расследуется уголовное дело по подозрению группы несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ.

