Налетчик ограбил нижегородский автобус ради мелочи из кассы водителя

В Нижнем Новгороде налетчик преградил автобусу путь ради 1000 рублей из кассы

В Нижнем Новгороде мужчина совершил налет на пассажирский автобус, чтобы ограбить кассу водителя. Злоумышленника задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Лесной Городок Московского района. Как установили правоохранители, налетчик выбежал на проезжую часть перед автобусом, и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги. Ущерб составил 1000 рублей.

Нарушителя быстро задержали. Им оказался ранее судимый 56-летний безработный мужчина. Подозреваемого взяли под стражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

