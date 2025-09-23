Университет профсоюзов прокомментировал ситуацию с иском Генпрокуратуры

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) отрицают, что на балансе вуза есть имущество, принадлежащее государству, и отвергают обвинения Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПбГУП.

«У СПбГУП в собственности, пользовании, оперативном управлении и т. д. никогда не было государственного имущества. <...> Никакого профсоюзного, а тем более полученного от государства, или приобретенного с использованием государственных средств, имущества СПбГУП никогда никому не передавал», — утверждают представители вуза.

По их словам, все объекты недвижимости СПбГУП были приобретены профсоюзами на собственные средства, а затем переданы вузу, но без предоставления прав собственности.

23 сентября арбитражный суд арестовал общежитие на 1,2 тысячи мест, несколько учебных корпусов, танцевальный павильон и ряд других зданий СПбГУП по иску Генпрокуратуры РФ.

По мнению надзорного ведомства, Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор вуза Александр Запесоцкий не могут по закону распоряжаться имуществом СПбГУП, так как якобы не получали права собственности, а сам Запесоцкий использует вуз «для личного обогащения», якобы декларируя убытки для получения госфинансирования и искусственно завышая расходы.

