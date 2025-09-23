Экс-сотрудника Запорожской АЭС признали террористом и экстремистом

Экс-сотрудника Запорожской АЭС, осужденного за подготовку теракта, внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Потынг Сергей Георгиевич, 18.04.1992 года рождения, город Энергодар Запорожской области Украины», — говорится в перечне.

Потынг — бывший инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС. По версии следствия, мужчина собирался устроить взрыв на станции во время визита сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в мае 2023 года «с целью дискредитации Российской Федерации перед международным сообществом».

В марте текущего года Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. По данным следствия, Потынг действовал по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

