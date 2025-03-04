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На Украине возбудили дело против Ивана Охлобыстина

СБУ заочно предъявила обвинения актеру Ивану Охлобыстину по ряду статей
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому актеру Ивану Охлобыстину. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

Против Охлобыстина возбудили дело на Украине по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и прославлении ВС РФ. В СБУ отметили, что в сентябре 2022 года Охлобыстин был хедлайнером патриотического концерта-митинга на Красной площади в Москве, а также «агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины».

Иван Охлобыстин также находится в списке деятелей культуры, «создающих угрозы национальной безопасности», который ведут власти Украины с 2015 года. В него также входят: Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Никита Джигурда и другие артисты.

3 марта сообщалось, что на Украине возбудили дело против российского певца Григория Лепса. В СБУ пояснили, что Лепс поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Также Лепс обещал платить российским военным по 1 млн рублей за каждый уничтоженный украинский танк и неоднократно передавал гуманитарную помощь российским войскам в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.

Ранее сообщалось, что общественники потребовали от губернатора отменить концерт Арбениной в Оренбурге.

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