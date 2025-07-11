На Украине заочно предъявили обвинения вице-премьеру РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

«Служба безопасности и офис генерального прокурора Украины собрали доказательную базу на Дмитрия Патрушева — заместителя председателя правительства РФ, ему сообщили о заочном подозрении», — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что Патрушев обвиняется в якобы похищении зерна из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В мае СБУ заочно предъявила генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву новые обвинения по четырем статьям украинского Уголовного кодекса. В ведомстве пояснили, что журналист обвиняется в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины, совершенных с использованием средств массовой информации.

В марте СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по пяти статьям Уголовного кодекса.

Ранее на Украине возбудили дело против Ивана Охлобыстина.