На Украине заочно предъявили Киселеву новые обвинения

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву новые обвинения по четырем статьям украинского Уголовного кодекса. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

СБУ обвинила журналиста в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины, совершенных с использованием средств массовой информации. Кроме того, Киселева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность республики и оправдании действий РФ.

Служба уже предъявляла обвинения Киселеву. В марте 2022 года гендиректора обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. При этом в 2014 году в его отношении возбудили уголовное дело.

В марте СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по пяти статьям Уголовного кодекса.

До этого ведомство заочно предъявило обвинения другому российскому журналисту, генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

Ранее на Украине возбудили дело против Ивана Охлобыстина.