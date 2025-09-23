Шереметьево проверят из-за задержек рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит аэропорт Шереметьево из-за задержек рейсов, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Шереметьево <...> По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что контролируют соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, при задержке рейсов.

Накануне в Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов.

Несколькими часами ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще четырех дронов, а позже — о еще одном. В 22:57 Собянин рассказал о двух сбитых БПЛА, в 23:21 — еще об одном.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.