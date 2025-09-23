Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки выросло до 36

Собянин: на подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к столице уничтожены еще два беспилотника.

«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — поделился мэр российской столицы.

Таким образом количество дронов, сбитых за сутки на подлете к Москве, выросло до 36.

Минобороны РФ сообщало, что ночью 23 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Крымом.

22 сентября московский аэропорт Шереметьево отменил и перенес ряд рейсов.

На фоне временных ограничений в аэропорту Шереметьево с 20:00 мск понедельника по 2:00 мск вторника был перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет задерживаются 54 рейса, отменены — девять.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко из-за угрозы дронов.