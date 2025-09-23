Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1308-й

В Белгороде до конца дня временно приостанавливают работу сразу двух торговых центров из-за атак беспилотников, обозначил Гладков.
Беспилотник «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области — ТАСС
ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу, соединяющую два крупных хаба ВСУ — Красный Лиман и Северск в ДНР, сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.
В Реутове обломки сбитых беспилотников, летевших на Москву, повредили четыре автомобиля, сообщил глава округа Филипп Науменко.
❗️Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой. Немного стабилизировать ситуацию удалось в Краснояружском и Ракитянском районах, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник в регионе сбили 76 БПЛА, пострадали 16 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире Fox News усомнился, что конфликт на Украине можно быстро урегулировать:
«Я не очень верю, что это случится».
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО ликвидировали не менее 30 БПЛА, летевших на столицу.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Крымом.