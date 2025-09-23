На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1308-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1308-й день
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Крымом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ликвидировали не менее 30 БПЛА, летевших на столицу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сомневается, что конфликт на Украине можно урегулировать в ближайшее время. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:46

Средства ПВО ликвидировали еще два БПЛА, летевших на Москву, добавил Собянин.

09:45

🔴В Казани объявили угрозу атаки беспилотников.

09:43

09:41

В Белгороде до конца дня временно приостанавливают работу сразу двух торговых центров из-за атак беспилотников, обозначил Гладков.

09:36

На месте падения обломков БПЛА в Москве работают специалисты экстренных служб — ТАСС

09:13

В Московском регионе сбили еще два беспилотника, уточнил Собянин.

09:11

09:01

Беспилотник «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области — ТАСС

08:58

Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе.

08:36

Движение по Крымскому мосту возобновлено.

08:38

ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу, соединяющую два крупных хаба ВСУ — Красный Лиман и Северск в ДНР, сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

08:24

В Реутове обломки сбитых беспилотников, летевших на Москву, повредили четыре автомобиля, сообщил глава округа Филипп Науменко.

08:21

❗️Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой. Немного стабилизировать ситуацию удалось в Краснояружском и Ракитянском районах, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник в регионе сбили 76 БПЛА, пострадали 16 человек.

08:19

Аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает воздушные суда, рассказали в Росавиации.

08:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире Fox News усомнился, что конфликт на Украине можно быстро урегулировать:

«Я не очень верю, что это случится».

08:13

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО ликвидировали не менее 30 БПЛА, летевших на столицу.

08:07

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Крымом.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1308-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
На подлете к Москве уничтожили еще два дрона ВСУ
В аэропорту Копенгагена отменили около 100 рейсов из-за инцидента с БПЛА
На Западе заявили, что иностранные лидеры перестали смеяться над Трампом
В Госдуме об отключении электричества в замке Пугачевой: «Можно полностью обесточить за месяц»
В Казани объявили угрозу атаки беспилотников
Во Владивостоке оцепили двор жилого дома из-за подозрительного беспилотника
Российские ученые нашли способ продлить жизнеспособность семени быков
Новости и материалы
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки выросло до 36
Украина может потерять поддержку некоторых союзников в Европе
Россиянин зарубил соседку мачете из-за замечания
Хабиб одним словом описал нового обладателя «Золотого мяча»
ФСБ задержала отца и сына за подготовку диверсий и терактов в Самарской области
СМИ: Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада
В Нижневартовске накрыли ОПГ, присваивавшую выплаты участников СВО
Двухлетний мальчик почти год не может избавиться от вируса, которым заразился в бассейне
Месси прокомментировал итоги премии «Золотой мяч»
Мужчин предупредили о риске головной боли после секса
Стало известно, как обманывают россиян при вложениях в криптовалюту
Из-за атак дронов в Белгороде временно приостановили работу торговых центров
Токаев провел встречу с Зеленским
В МИД встали на защиту Shaman перед Фадеевым: «Мужской поступок»
В Подмосковье ребенок выпил машинное масло
На российском борту во время посадки умер мужчина
Российские ученые подсчитали число горячих источников на Камчатке
Стало известно о протестах в одной из украинских бригад из-за решений командования
Все новости
В Госдуме предложили защитить песни Михаила Круга и «Сектора Газа»
В Магаданской области закрыли трассу из-за снегопада
Германия потратит 8% оборонного бюджета на американское оружие
В Центробанке сообщили о подготовке новой купюры номиналом 500 рублей
Губернатор Белогородской области рекомендовал школьникам оставаться дома
Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта»
В Париже вручили «Золотой мяч»: Дембеле — лучший футболист мира
23 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 23 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
На СВО не отправят, повестку пришлют через «Госуслуги». Что известно об осеннем призыве?
Генштаб России: осенью призывники получат электронные повестки
QR-код вместо паспорта: где его будут принимать и обязательно ли его получать
Минцифры: QR-код из «Госуслуг» можно будет использовать наравне с паспортом
Судьба ДСНВ и гонка вооружений: о чем говорил Путин на совещании с Совбезом
Путин сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
Что такое дизайн человека и почему ученые называют его псевдонаукой
Дизайн человека: как работает система и стоит ли в нее верить
«Основной темой останется Украина»: чего ждать от 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Зеленский анонсировал встречу с Трампом на полях ГА ООН
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами