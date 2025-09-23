На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Белогородской области рекомендовал школьникам оставаться дома

Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Противник (утром 23 сентября. — «Газета.Ru») уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома», — обратился Гладков к жителям региона.

Он добавил, что при отсутствии такой возможности следует привезти детей от дома к школе или детскому саду с соблюдением всех мер предосторожности.

Также Гладков сообщал, что за понедельник, 22 сентября, в Белгороде и Белгородском районе были сбиты 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек.

Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой. Немного стабилизировать ситуацию удалось в Краснояружском и Ракитянском районах, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе, рассказал губернатор региона.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.

