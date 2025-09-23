В Магаданской области закрыли трассу из-за снегопада

В Магаданской области из-за снегопада закрыли автодорогу Герба — Омсукчан. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«В связи с обильным снегопадом с 10.30 23 сентября до 12.00 24 сентября ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке (0 — 256 км) автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Герба – Омсукчан», — говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать требования временных дорожных знаков, быть внимательными и не оставлять транспортные средства на проезжей части.

18 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что первый снежный временный покров в РФ должен был установиться уже в ночь на пятницу, 19 сентября, в Якутии.

Он отметил, что мокрый снег уже наблюдается на юге Дальнего Востока.

17 сентября главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что не верит прогнозам о возможном снегопаде в Москве в сентябре.

Ранее в трех регионах России выпал первый снег.