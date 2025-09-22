Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и посадку самолетов

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

При этом Кореняко заявил, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжали отправлять и принимать рейсы. По его словам, специалисты Росавиации и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе.

