В РФ пройдет пилотный проект по обороту сырьевых товаров с содержанием драгметаллов

Путин подписал указ о проекте по обороту сырьевых товаров с драгметаллом

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году пилотного проекта по вовлечению в оборот сырьевых товаров с содержанием драгметаллов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

К таким товарам относятся руды, концентраты цветных металлов, отходы и лом драгметаллов, цинковые осадки, отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемые главным образом для извлечения драгметаллов.

Пилот пройдет с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Согласно указу, оператором проекта назначена компания «Алмазный мир». Она будет выкупать сырье с дисконтом 15% от стоимости содержащихся в них химически чистых драгметаллов.

До этого в России был принят закон, обязывающий банки усилить контроль за куплей-продажей драгоценных металлов. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее Минфин РФ предложил ограничить вывоз золота физлицами.