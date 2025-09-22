На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ пройдет пилотный проект по обороту сырьевых товаров с содержанием драгметаллов

Путин подписал указ о проекте по обороту сырьевых товаров с драгметаллом
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году пилотного проекта по вовлечению в оборот сырьевых товаров с содержанием драгметаллов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

К таким товарам относятся руды, концентраты цветных металлов, отходы и лом драгметаллов, цинковые осадки, отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемые главным образом для извлечения драгметаллов.

Пилот пройдет с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Согласно указу, оператором проекта назначена компания «Алмазный мир». Она будет выкупать сырье с дисконтом 15% от стоимости содержащихся в них химически чистых драгметаллов.

До этого в России был принят закон, обязывающий банки усилить контроль за куплей-продажей драгоценных металлов. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее Минфин РФ предложил ограничить вывоз золота физлицами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами