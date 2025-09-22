Суд изменил меру пресечения экс-замгубернатору Югры

Суд изменил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексею Шипилову. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции региона.

«По итогам рассмотрения материалов дела суд принял решение об изменении ранее избранной меры пресечения. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 14 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

15 февраля суд арестовал Шипилова. Ему вменяется получение взятки в размере 7,5 млн рублей. По версии следствия, за эти средства он предпринял действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. В частности, мужчина способствовал организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и оказывал ей общее покровительство.

В декабре 2024 года Шипилов был допрошен силовиками в качестве свидетеля по делу экс-мэра Сургута Андрея Филатова.

Ранее «Единая Россия» приостановила членство экс-замгубернатора Югры.