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Бывший замглавы ХМАО попал на допрос

Бывшего первого замглавы ХМАО Шипилова допросили силовики

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Бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова допросили силовики — он проходит как свидетель по делу экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источники в следствии.

«Шипилов проходит свидетелем по резонансному делу экс-мэра Сургута Филатова и коммерческом подкупе, где также фигурирует руководство управляющей компании Нижневартовска «Диалог». В кулуарах говорят, что показания под протокол дал один из югорских мэров. Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — сообщил источник.

Разные источники утверждают, что дома у Шипилова прошел обыск, а затем бывший первый замгубернатора отправился на допрос в ОБЭП.

До этого суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест бывшего главу Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в коммерческом подкупе.

О задержании экс-мэра Сургута по делу о коррупции стало известно 5 ноября.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.

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