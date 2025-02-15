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Экс-замглавы Югры арестовали на два месяца

Суд арестовал экс-замглавы Югры Шипилова на два месяца
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Суд арестовал бывшего заместителя главы Югры Алексея Шипилова на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчине вменяется получение взятки в размере 7,5 млн рублей. По версии следствия, за эти средства он предпринял действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. К частности, мужчина способствовал организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и оказывал ей общее покровительство.

Шипилов занимал пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с января 2016 по октябрь 2024 года.

В январе Шипилова допросили силовики. Тогда он проходил как свидетель по делу экс-мэра Сургута Андрея Филатова.

Разные источники утверждали, что дома у Шипилова прошел обыск, а затем бывший первый замгубернатора отправился на допрос в ОБЭП.

Новость дополняется.

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