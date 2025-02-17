«Единая Россия» приостановила членство экс-замгубернатора Югры

Партия «Единая Россия» приостановила членство бывшего первого замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексея Шипилова, арестованного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения политического объединения.

По словам собеседника агентства, в случае, если суд признает Шипилова виновным, он будет исключен из партии. Если же он будет признан невиновным, членство в «Единой России» будет восстановлено.

15 февраля суд арестовал Шипилова на два месяца. Ему вменяется получение взятки в размере 7,5 млн рублей. По версии следствия, за эти средства он предпринял действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. В частности, мужчина способствовал организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и оказывал ей общее покровительство.

В декабре 2024 года Шипилов был допрошен силовиками в качестве свидетеля по делу экс-мэра Сургута Андрея Филатова.

Ранее суд арестовал генерал-майора Росгвардии по делу о взятке.