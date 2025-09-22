На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина возгорания в поезде сообщением Краснодар — Староминская

СК РФ: пожар в электричке на Кубани произошел из-за короткого замыкания проводки
Telegram-канал Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Короткое замыкание электропроводки послужило причиной возгорания в электричке, следовавшей по маршруту Краснодар — Староминская. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в настоящее время следователи проводят проверку по факту пожара в поезде.

«Организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

22 сентября в Каневском районе Краснодарского края загорелись два вагона поезда, следовавшего из административного центра региона в станицу Староминская. Огонь вспыхнул, когда электричка находилась на участке между железнодорожными станциями Деревянковка и Албаши.

В поезде было 56 пассажиров, всех их оперативно эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. В Южной транспортной прокуратуре рассказали, что инициировали проверку соблюдения норм законодательства в сфере пожарной безопасности.

Ранее в сети появилось видео с загоревшейся на Кубани электричкой.

