«Русская община» провела новый рейд в Москве

В Бутово активисты «Русской общины» провели рейд и пообщались с молодежью

Толпа в балаклавах вновь вышла на улицы Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с объединением «Русская община».

В публикации говорится, что рейд проходил в Бутово.

На обнародованных кадрах можно заметить, что мужчины шли огромным строем по тротуарам, на заднем плане были видны проблесковые маячки полицейских автомобилей.

При этом конечная цель рейда не сообщается.

До этого в Мурманске сотрудники ОМОН и активисты «Русской общины» сорвали вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка». С гостей взяли объяснения. В ходе рейда силовики утверждали, что одному из барменов «грозит срок», однако в итоге никого не задержали.

В середине июня в ходе рейда «Русской общины» полицейские задержали детей уроженцев Чечни. За подростков вступилась чеченская женщина, которая спросила, за что задерживают несовершеннолетних, и обратила внимание на то, что некоторые активисты «Общины» скрывают лица. Инцидент произошел на территории жилого комплекса (ЖК) «Люблинский парк».

Ранее стали известны подробности задержания руководителя «Русской общины» в Калужской области.