На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности задержания руководителя «Русской общины» в Калужской области

112: Денисова задержали при попытке помочь вернуть долг знакомой
true
true
true

Лидера «Русской общины» из Обнинска Руслана Денисова задержали, когда он пытался помочь знакомой вернуть долг. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что один из бывших членов общины несколько месяцев назад разбил машину их общей с Денисовым знакомой. Ущерб произошедшего вышел в почти 1,5 млн рублей. Виновник произошедшего написал долговую расписку, но не возвращал деньги владелице автомобиля.

«Сегодня Денисов с этой самой знакомой и еще одним соратником поехали в Козельск поговорить с должником и, видимо, сделали это не очень корректно», — говорится в публикации.

20 августа медиаменеджер Евгений Серкин сообщил, что в Обнинске Калужской области задержали руководителя местной «Русской общины» Руслана Денисова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве ориентировочно более 1,5 млн рублей на территории одного из районов (предположительно, в Козельске).

По информации Серкина, дома у Денисова прошли обыски.

Ранее в Чечне отреагировали на инцидент с рейдом «Русской общины» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами