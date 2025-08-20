Стали известны подробности задержания руководителя «Русской общины» в Калужской области

Лидера «Русской общины» из Обнинска Руслана Денисова задержали, когда он пытался помочь знакомой вернуть долг. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что один из бывших членов общины несколько месяцев назад разбил машину их общей с Денисовым знакомой. Ущерб произошедшего вышел в почти 1,5 млн рублей. Виновник произошедшего написал долговую расписку, но не возвращал деньги владелице автомобиля.

«Сегодня Денисов с этой самой знакомой и еще одним соратником поехали в Козельск поговорить с должником и, видимо, сделали это не очень корректно», — говорится в публикации.

20 августа медиаменеджер Евгений Серкин сообщил, что в Обнинске Калужской области задержали руководителя местной «Русской общины» Руслана Денисова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве ориентировочно более 1,5 млн рублей на территории одного из районов (предположительно, в Козельске).

По информации Серкина, дома у Денисова прошли обыски.

Ранее в Чечне отреагировали на инцидент с рейдом «Русской общины» в Москве.