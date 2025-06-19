На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве чеченка вступилась за задержанных «Русской общиной» детей

В Москве чеченка вступилась за детей, задержанных в ходе рейда «Русской общины»
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Москве уроженка Чечни вступилась за детей, которые были задержаны в ходе рейда представителей «Русской общины». Женщина записала несовершеннолетних на видео, которое выложил Telegram-канал «ЧП Кавказ | Дагестан Чечня Ингушетия КБР КЧР Осетия».

Инцидент произошел на территории жилого комплекса (ЖК) «Люблинский парк», о чем автор сказала в начале ролика. Она заявила о задержании детей уроженцев Чечни.

«Почему вы задержали наших ребят?» — задала чеченка вопрос представителям «Русской общины» и сотрудникам полиции, однако не получила ответа на свой вопрос.

Она также отметила, что некоторые активисты носят медицинские маски, скрывающие их лица.

«Вот, националисты стоят», — заявила женщина.

В конце мая в городе Ковров Владимирской области троих членов «Русской общины» обвинили в похищении и жестоком избиении своего экс-соратника после конфликта. По версии следствия, обвиняемые насильно посадили пострадавшего в автомобиль, вывезли в лес около микрорайона Заря, где связали ему руки и ноги скотчем и удерживали около трех часов. Злоумышленники избивали молодого человека, применяли электрошокер и угрожали ножом. После освобождения потерпевший обратился в правоохранительные органы. Следствие возбудило уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами