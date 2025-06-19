В Москве чеченка вступилась за задержанных «Русской общиной» детей

В Москве чеченка вступилась за детей, задержанных в ходе рейда «Русской общины»

В Москве уроженка Чечни вступилась за детей, которые были задержаны в ходе рейда представителей «Русской общины». Женщина записала несовершеннолетних на видео, которое выложил Telegram-канал «ЧП Кавказ | Дагестан Чечня Ингушетия КБР КЧР Осетия».

Инцидент произошел на территории жилого комплекса (ЖК) «Люблинский парк», о чем автор сказала в начале ролика. Она заявила о задержании детей уроженцев Чечни.

«Почему вы задержали наших ребят?» — задала чеченка вопрос представителям «Русской общины» и сотрудникам полиции, однако не получила ответа на свой вопрос.

Она также отметила, что некоторые активисты носят медицинские маски, скрывающие их лица.

«Вот, националисты стоят», — заявила женщина.

В конце мая в городе Ковров Владимирской области троих членов «Русской общины» обвинили в похищении и жестоком избиении своего экс-соратника после конфликта. По версии следствия, обвиняемые насильно посадили пострадавшего в автомобиль, вывезли в лес около микрорайона Заря, где связали ему руки и ноги скотчем и удерживали около трех часов. Злоумышленники избивали молодого человека, применяли электрошокер и угрожали ножом. После освобождения потерпевший обратился в правоохранительные органы. Следствие возбудило уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину».