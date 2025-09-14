На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ОМОН и «Русская община» сорвали вечеринку в Мурманске

В Мурманске «Русская община» сорвала вечеринку в клубе из-за наводки конкурентов
Shutterstock

В Мурманске сотрудники ОМОН и активисты «Русской общины» сорвали вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в 13 сентября. Силовики и активисты ворвались в заведение в разгар отдыха.

«Первым делом они пошли на бар, начав тыкать ксивами, после чего выключили музыку, посадили всех на диван и заблокировали выходы», — рассказал сотрудник клуба.

С гостей взяли объяснения. В ходе рейда силовики утверждали, что одному из барменов «грозит срок», однако в итоге никого не задержали. Ворвавшиеся рассказали сотруднику заведения, что приехали по наводке с незнакомого номера. Силовики назвали четыре последние цифры, и номер якобы совпал с номером промоутера конкурирующей вечеринки, где в этот вечер не было людей.

При этом конкуренты утверждают, что не имеют никакого отношения к доносу. После запроса журналиста «Осторожно, новости» организатор Kraevskey Party удалил из канала почти все посты, связанные с рейдом силовиков в клуб, а сами вопросы проигнорировал.

Ранее концерт Егора Крида в «Лужниках» сравнили с «голой вечеринкой».

