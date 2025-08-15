Подросток упал с надувного матраса в море и утонул на глазах у отца

В Италии 15-летний турист ушел под воду на глазах у своего отца

Турист-подросток утонул в Адриатическом море, упав с матраса в воду на глазах у родных. Об этом сообщает Virgilio Notizie (VN).

В четверг, 14 августа, 15-летний Лю Цзя Чэн отдыхал на общественном пляже в Лидо-ди-Фермо вместе с отцом и дядей. Втроем они решили поплавать на двух надувных матрасах. Мальчик и отец заняли один матрас, а их родственник — другой. Компания проплыла до защитных рифов, после чего подросток неожиданно упал с матраса в воду.

Лю быстро ушел под воду и исчез из поля зрения близких. Дядя пытался достать племянника, но сам едва не захлебнулся, а отец мальчика забрался на скалы, чтобы попытаться найти сына.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники скорой помощи, полиция и карабинеры. В течение часа шесть катеров береговой охраны и пожарное судно обследовали берег, в результате водолазы нашли подростка на глубине около 4-5 метров.

Медики пытались реанимировать Лю Цзя Чэна еще около 40 минут, однако спасти его не удалось.

