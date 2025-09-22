В Госдуме придумали, куда можно направить средства от продажи «красивых» номеров

В России планируют узаконить официальную продажу «красивых» номеров для автомобилей. Их стоимость может варьироваться от 150 тыс. до 5 млн рублей. Вырученные с этой сферы средства необходимо направить на социальные нужды, в том числе – поддержку многодетных семей, заявила 360.ru глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Введение официальной торговли номерами поможет вывести рынок из теневого сектора, упорядочить процедуру и при этом пополнить бюджет страны, перечислила депутат плюсы инициативы. Она привела в пример действующие правила в Узбекистане, где всего на 3 млн автомобилей система госаукционов в 2021 году позволила пополнить бюджет страны на почти 25 млн долларов.

«В России, где на дорогах 53,8 миллиона машин, потенциальный доход от таких аукционов может составить порядка 35 миллиардов рублей только за первый год», — отметила Лантратова.

Эти средства, по ее мнению, станут серьезной поддержкой финансирования социальных нужд населения, в том числе их следует направить на помощь ветеранам боевых действий, многодетным семьям. Сегодня, из-за отсутствия необходимых мер по регулированию рынка номеров, бюджет теряет значительные деньги, подчеркнула парламентарий. Введение нового механизма будет выгодно для всех – россияне смогут купить красивый номер законно, а бюджет получит средства, заключила депутат.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах». С такой инициативой до этого выступил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, подчеркнувший, что для этого уже разработана правовая база, но решение откладывается. Путин подчеркнул, что не видит преград для реализации этой инициативы.

Ранее россиянам назвали два способа законно получить красивый номер на автомобиль.