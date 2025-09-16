Над Владивостоком после нескольких взрывов заметили военный вертолет

Военный вертолет заметили в небе над Владивостоком после серии взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Публикация дополнена кадрами, на которых видно, как воздушное судно пролетает над жилыми домами.

16 сентября журналисты ТАСС сообщили, что во Владивостоке произошли несколько взрывов. Утром у въезда в поселок Щитовая было замечено скопление техники экстренных служб, включая пожарные машины. По данным антитеррористической комиссии Приморского края, специалисты прибыли на место в связи с ЧП в районе административных зданий и автомобильных парковок. Здесь произошла серия взрывов, вызванных эксплуатацией газового оборудования.

Район происшествия оцепили, а движение автомобильного транспорта было частично ограничено. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее несколько машин получили повреждения.

15 сентября в многоквартирном доме в городе Ангарске, расположенном в Иркутской области, произошел взрыв газа. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, в результате 10 квартир получили повреждения. Он уточнил, что проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее в Санкт-Петербурге в жилом доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием.