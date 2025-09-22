В Атлантическом океане сформировался тропический шторм

Тропический шторм, получивший название «Нарда», сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Скорость порывов ветра шторма составляет 18 м/с. «Нарда» движется на северо-запад со скоростью 17 км/ч. В данный момент она находится на расстоянии 390 км к юго-востоку от мексиканского города Сиуатанехо.

Штормовых предупреждений в связи со стихией не объявлялось.

Недавно мощный ливень с сильным ветром произошел в Биробиджане. Он продолжался чуть более получаса. В результате него были повалены деревья, что привело к нарушению энергоснабжения в некоторых районах, сорваны с домов спутниковые тарелки. Пострадало в том числе здание инфекционной больницы.

До этого сообщалось, что в Большом Селе в Ярославской области ураган повредил крыши шести многоквартирных домов. Подробности рассказал глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов.

Ранее ураганный ветер и ливень на дороге в Подмосковье попали на видео.