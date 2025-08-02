В российском селе ураган повредил несколько домов

В Большом Селе в Ярославской области ураган повредил крыши шести многоквартирных домов. Об этом на своей странице «Вконтакте» рассказал глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов.

«‎На данный момент сформированы ремонтные бригады, которые приступили к работам по восстановлению крыш. Параллельно ведутся работы по уборке поваленных деревьев, представляющих опасность для жителей», — написал чиновник.

Шутов подчеркнул, что для ликвидации последствий специалисты прикладывают все усилия.

24 июля мэр Белогорска в Амурской области Станислав Мелюков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе в связи с последствиями сильной грозы и урагана, обрушившихся на территорию города. Непогода обрушилась на Белогорск в ночное время. Из-за разгула стихии в городе были повреждены линии электропередач, что привело к массовым отключениям электроснабжения. Утром функционировали лишь несколько магазинов и автозаправочных станций, оснащенных собственными генераторами. Восстановление электроснабжения затянулось до полудня. Также возникли перебои в водоснабжении.

Ранее в Хабаровске из-за непогоды объявили режим ЧС.