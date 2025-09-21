Пожар в административном здании в Тюмени ликвидирован

Пожар на кровле административного здания в Тюмени площадью 800 кв метров ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«Пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается», — говорится в сообщении.

21 сентября в МЧС сообщили о пожаре на кровле административного здания в Тюмени. На момент публикации его площадь составляла 400 кв. метров. Отмечалось, что пожар произошел в трехэтажном здании по адресу: улица Эрвье, дом 9, стр. 3. На месте пожара работали 26 спасателей, 9 единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.

В тот же день возгорание площадью 400 кв. метров произошло в Белокурихе Алтайского края в гостиничном корпусе одного из санаториев. Спасатели эвакуировали из помещения 349 человек, включая 16 детей. По данным МЧС, огонь возник в электрощитовой на первом этаже здания.

Ранее из горящей многоэтажки в Дербенте эвакуировали 200 человек.