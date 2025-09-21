В турецкой Аланье спустя два дня справились с лесными пожарами

В Турции потушили пожары в окрестностях Аланьи. Об этом сообщил мэр курорта Шакир Озтюрк в соцсети X.

Он рассказал, что начавшееся два дня назад возгорание ликвидировали сотрудники генерального управления лесного хозяйства, пожарные и жандармерия при помощи полицейских водометов.

«В районе Каргыджак огонь локализован, пожарные остужают лес», — заявил мэр.

Озтюрк добавил, что пламя тушили примерно 800 человек, 13 вертолетов и четыре самолета. При пожаре никто не пострадал.

19 сентября бушующие в Анталье лесные пожары начали приближаться к отелям. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий. Несколько сотен россиян, которые отдыхали в гостиницах Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, ощущали едкий запах гари и видели небо, затянутое дымом. На следующий день огонь охватил турецкий курортный район Белек, и отели эвакуировали туристов.

Ранее россиянка рассказала «Газете.Ru» о тушении лесного пожара в Аланье.