Путин рассказал, как едва не оказался под перевернувшимся мотоциклом

Путин рассказал о мотоцикле, который чуть не упал на него

Президент России Владимир Путин в программе »Москва. Кремль. Путин» рассказал о случае, когда он едва не оказался под перевернувшимся мотоциклом.

Эти воспоминания президент озвучил, наблюдая за стратегическими учениями «Запад-2025», кадры которых показали в программе. Рядом с Путиным в тот момент находились министр обороны России Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Российский лидер рассказал, что однажды, сидя на мотоцикле, он резко прибавил газа, и транспортное средство, поднявшись «козлом», перевернулось. По словам Путина, он смог увернуться в последнюю секунду, и мотоцикл упал прямо рядом с ним.

До этого публицист Захар Прилепин вспомнил на пресс-конференции, посвященной своему 50-летию, как Владимир Путин заставил Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) «пораженно замолчать». Он рассказал, что писатель поинтересовался у президента, что бы он читал, будь у него свободное время. На что Путин ответил: «А у меня есть свободное время?». После такого ответа Быков замолчал.

