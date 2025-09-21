На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал о прямой линии с Путиным

Песков: формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он отметил, что министерства и ведомства в ходе сбора вопросов к прямой линии живо реагируют, уже на этом этапе принимаются меры.

Несколько дней назад журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что прямая линия с Путиным может пройти 18 или 25 декабря.

До этого Путин поручил правительству и администрации начать подготовку к проведению очередной прямой линии. Глава государства подчеркнул, что прямая линия — это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них. Также президент отметил, что работу с поступившими на прямую линию обращениями граждан необходимо «максимально разбюрократизировать».

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

