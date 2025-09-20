В Москве обвалились четыре этажа школы. Двух рабочих придавило насмерть

В московской школе двух рабочих насмерть придавило бетонными плитами

В Москве обрушились бетонные плиты в школе на улице Знаменской. В этот момент в учебном заведении, которое закрыто на масштабный ремонт, находились рабочие. Двое из них погибли. Минимум еще один человек может находиться под завалами. В качестве причины происшествия рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. СК уже начал доследственную проверку. Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

Двое рабочих погибли в результате обрушения бетонных плит во время ремонта в школе №1080 на улице Знаменской, 12/4 в Москве, сообщило столичное управление МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих. Все службы находятся на месте», — отметили в ведомстве.

По информации Telegram-канала 112, плиты рухнули с высоты четвертого этажа, а рабочие в это время были в подвале. Двое из них погибли в первый час с момента происшествия. Еще один человек может находиться под завалами, пишет ТАСС.

Собеседник РИА Новости заявил, что в здании было четверо рабочих, один выбрался самостоятельно. Однако источник «Известий» допустил, что под упавшими плитами могут быть еще шесть человек.

В момент происшествия учащихся в школе не было, поскольку здание находилось на реконструкции.

Реакция правоохранительных органов

Все обстоятельства инцидента в школе на востоке Москвы устанавливают следователи и криминалисты столичного управления СК России. В ведомстве уточнили, что погибли двое рабочих субподрядной коммерческой организации.

Преображенский межрайонный следственный отдел уже организовал доследственную проверку. Сотрудники ведомства усматривают в происшествии признаки преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

«В качестве причины ЧП рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Будут рассмотрены все версии случившегося», — сказал собеседник ТАСС.

Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.

Московская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обновление школы

В феврале 2025 года Telegram-канал учебного заведения опубликовал информацию о предстоящем капитальном ремонте школьного отделения №1 на улице Знаменской в рамках городского проекта «Моя школа».

После завершения работ в школе должны были появиться современные учебные лаборатории, комфортные зоны отдыха, творческие мастерские и обновленные классы с передовым оборудованием. Планировалось, что она превратится в «современный образовательный центр, где каждый элемент школьного пространства будет способствовать развитию и успехам детей».

История школы №1080 началась в сентябре 2014 года, когда произошла реорганизация в форме слияния пяти образовательных учреждений района Преображенское — центра образования №1080 «Экополис», школ №376 и №392, детских садов №485 «Солнышко», №778, №1808 и №1812, отмечается на официальном сайте учебного заведения.

Школа «Экополис» №1080 была построена в районе Преображенской площади в конце 1989 года, она «правопреемница» московской школы № 379, появившейся в 1936 году.