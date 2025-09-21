Румыния получила страховку за украденные экспонаты в Нидерландах

Румыния получила страховку в €5,7 млн за украденные в Нидерландах экспонаты

Национальный музей истории Румынии получил страховую выплату в размере в 5,7 млн евро за украденные экспонаты румынской выставки в одном из музеев Нидерландов. Об этом сообщило министерство культуры Румынии, передает ТАСС.

Эти средства передадут в казну страны. В случае обнаружения и возвращения украденных ценностей владельцу она будет возвращена страховой компании.

Чтобы уменьшить риск повторения подобных инцидентов, отметил министр культуры Андраш Деметр, необходимо совершенствовать порядок вывоза предметов культурного достояния на выставки за рубежом.

25 января этого года из исторического Музея Дренте в Ассене (Нидерланды), где проходила выставка «Дакия! Королевство золота и серебра», были похищены ценные румынские экспонаты: золотой шлем (V-IV века до н. э.) и три золотых дакийских браслета (вторая половина I века до н. э). Грабители проникли в музей взорвав стену при помощи взрывчатки.

Газета New York Post писала, что украденный золотой шлем могли переплавить.

Ранее на рынке в Москве обнаружили золотые монеты, похищенные из французского музея.