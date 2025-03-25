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На рынке в Москве обнаружили золотые монеты, похищенные из французского музея

МВД РФ: в Москве нашли старинные золотые монеты, украденные из музея Сен-Реми

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Москве коллекцию старинных золотых монет, которая была похищена из музея Сен-Реми во французском городе Реймсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что полицейским поступила информация о продаже старинных монет на одном из антикварных рынков в российской столице. При этом по своему описанию они были схожи с украденными экспонатами, поэтому специалисты направили во Францию запрос с просьбой проверить эти сведения.

«Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких <...> экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V века нашей эры. Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея», — говорится в заявлении.

Но, по словам Волк, французские правоохранители так и не смогли найти похищенные экспонаты.

Получив фотографии и подробное описание монет, российские полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия в антикварном магазине и у нескольких нумизматов. В результате они обнаружили и конфисковали 79 монет, после чего направили их на экспертизу в Государственный исторический музей.

«Экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность», — отметила представитель МВД РФ.

Общая стоимость экспонатов оценивается в более чем 55 млн рублей. Волк подчеркнула, что сейчас российские правоохранители решают вопрос о возвращении монет в музей Сен-Реми.

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