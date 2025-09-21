На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Увеличилась сумма ущерба по делу вице-губернатора Брянской области

Сумма ущерба по делу вице-губернатора Брянской области может достичь ₽1 млрд
Суды общей юрисдикции города Москвы

Сумма ущерба по уголовному делу о злоупотреблении при строительстве защитных сооружений в Брянской области, одним из фигурантов которого является вице-губернатор Николай Симоненко, может достигнуть 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Симоненко задержали 22 июля в Брянске. Помимо него в деле проходят начальник областного управления капитального строительства региона Евгений Жура и сын Симоненко Юрий.

Вице-губернатора подозревают в превышении полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и «зубы дракона» на границе с Украиной. Ранее сообщалось, что сумма ущерба превысила 818 млн рублей.

В доме и на работе чиновники прошли обыски. Симоненко и его соучастники вину не признают. 17 сентября суд наложил арест на имущество обвиняемых.

Ранее экс-глава Курской области признался, что получил около 30 млн руб. взяток.

