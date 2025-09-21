На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили сокращение учебной недели для школьников

Миронов предложил запретить шестидневку в школах и домашние задания на выходных
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Суббота должна быть выходным днем у школьников, чтобы они могли проводить это время в кругу семьи. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, выступив против шестидневки в российских школах.

«Пускай [будет] два дня выходных — суббота, воскресенье. Дети отдохнут и в понедельник с новыми силами [пойдут] на учебу», — высказался политик.

Кроме того, он выступил за то, чтобы на выходные дни школьникам не задавали домашнее задание. При этом он считает, что совсем отменять домашнее задание нельзя — его необходимо оставить в будние дни, поскольку школа «не успеет все дать» ученикам во время классной работы.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников. По его словам, большинство депутатов считают, что российские школьники перегружены, так как в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день. Володин сообщил, что депутаты с этим вопросом обратились в правительство РФ, но пока конкретных предложений нет.

Он также рассказал, что сейчас обсуждаются различные идеи по изменению принципов выполнения домашних заданий. По словам Володина, многие считают, что следует сохранить домашнее задание для закрепления учебного материала, а также для развития творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и навыков анализа у детей.

Ранее в России утвердили максимальное время на выполнение домашнего задания.

