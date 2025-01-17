Власти Одессы решили переименовать названное в честь Пушкина дерево

Власти Одессы приняли решение переименовать дерево «Пушкинский платан», расположенное рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину. Об этом 17 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

Причиной переименования называется тот факт, что «Пушкинский платан» попал в список географических объектов, названных в честь фигур, «символизирующих российскую имперскую политику».

В связи с этим дерево будет переименовано в «Западный платан». Однако авторы материала отметили, что название дерева является неофициальным и его нельзя изменить на официальном уровне.

Переименование «Пушкинского платана» является частью продолжающихся усилий украинских властей по избавлению от топонимов, связанных с Россией.

На прошлой неделе в Одессе прошла акция протеста, организованная с целью добиться возвращения демонтированного памятника советскому барду и актеру Владимиру Высоцкому. В акции приняли участие несколько человек, собравшихся у постамента, где ранее находилась скульптура певца. Участники акции, скандируя лозунги «Позор!», «Восстановить памятник Высоцкому!», «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города!», требовали вернуть памятник артисту.

Ранее в Казахстане участились демонтажи советских памятников.