На Украине вандалы разрисовали памятник советскому артисту

В Одессе вандалы изрисовали памятник советскому артисту Леониду Утесову
Галина Кмит/РИА «Новости»

Вандалы в Одессе изрисовали памятник советскому артисту эстрады, пионеру джаза в СССР Леониду Утесову. Об этом пишет украинское издание «Новости. Live».

Утесов родился в Одессе, там ему установили памятник. Он расположен в Городском саду на Дерибасовской улице. Певец изображен сидящим на ажурной скамейке, рядом с ним пустует место, на которое часто садятся одесситы и гости города для эффектной фотографии.

Вандалы, осквернившие памятник, сообщили в своем Telegram-канале, что памятник Утесову якобы является «маркером русского мира», поэтому он и был испорчен.

Недавно в городе Болград Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст перевезли во двор городского музея. А с постамента демонтировали табличку с именем поэта.

В самой Одессе памятник Пушкину, находящийся под охраной ЮНЕСКО, пока не снесли, хотя постановление о демонтаже монумента городской совет принял еще в декабре прошлого года. Документ, утверждающий снос памятника, единогласно одобрили 40 депутатов.

Ранее в Одессе мэр поспорил с военным о памятнике Пушкину.

