На Украине повредили памятную доску в честь советского подводника Маринеско

В Одессе вандалы повредили памятную доску, установленную в честь советского моряка-подводника Александра Маринеско на стене дома на улице Софиевская, 11, где жил военный. Об этом сообщило украинское издание «Интент».

Вандалы вырезали часть доски, где было написано, что в этом доме с 1921 по 1935 год жил Маринеско.

Маринеско вошел в историю как командир субмарины С-13, совершивший крупнейшую в мире подводную атаку. В январе 1945 года его экипаж потопил немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф», на борту которого находилось свыше девяти тысяч человек. Спустя две недели С-13 отправила на дно лайнер «Генерал фон Штойбен». Военные историки до сих пор дискутируют о военном значении тех событий, названных в СМИ «атакой века».

1 августа сообщалось, что в городе Болград Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как сообщали СМИ, бюст перевезли во двор городского музея. А с постамента демонтировали табличку с именем поэта. Известно, что сносом памятника занимались работники «Горводоканала» Болградского городского совета.

В апреле на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Прохожие были возмущены этой акцией. Противников Пушкина одна из женщин назвала «фашистами».

Ранее в Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы».