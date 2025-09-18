В московском метро чиновник спас пассажира, упавшего на рельсы

Начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко спас пассажира московского метро, упавшего на рельсы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на станции «Площадь Революции». По данным авторов канала, молодой человек оступился и упал с платформы на пути. Очевидцем происшествия стал Николай Сидоренко, который в этот момент возвращался с работы. Он связался с дежурным станции и начал подавать сигналы машинисту, чтобы тот остановил поезд. Состав затормозил в последние секунды — до упавшего на рельсы пассажира оставалось буквально несколько сантиметров. Чиновник с другими пассажирами метро помог парню выбраться на платформу.

14 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал помощь россиянину, которому стало плохо на борту самолета, следовавшего из Москвы во Вьетнам. По данным SHOT, 50-летний мужчина почувствовал себя плохо на третьем часу полета — у него случился гипертонический криз. На этом фоне члены экипажа начали интересоваться у других пассажиров, может ли кто-то помочь мужчине.

Тем же рейсом в командировку во Вьетнам летел глава Минздрава. Он в течение часа стабилизировал состояние пациента. После лечебных мероприятий и приема лекарств мужчине стало лучше, он благополучно долетел до Ханоя.

