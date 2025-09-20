На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое россиян под видом девушки вымогали деньги у подростка

СК: двое татарстанцев вымогали деньги у подростка с помощью аккаунта девушки
Максим Блинов/РИА Новости

Двоих жителей Тукаевского района Республики Татарстан признали виновными в вымогательстве. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что в 2023-2024 годах обвиняемые создали в одном из мессенджеров фейковый аккаунт несуществующей девушки и вели переписку со знакомым 2008 года рождения.

«В последующем от имени девушки они потребовали у молодого человека передачи денежных средств за нераспространение его интимных изображений, которые он прислал несуществующей подруге», — сказано в сообщении.

Молодой человек перевел злоумышленникам около 300 тыс. рублей, а когда у него закончились деньги, рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

Уточняется, что во время расследования обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб. Суд назначил молодым людям наказание в виде условного лишения свободы.

До этого несколько жительниц Москвы пострадали от действий мужчины, который входил в доверие и одалживал деньги. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва», в столицу 30-летний мужчина приехал из Чечни. С одной из пострадавших он познакомился в хостеле на Бескудниковом бульваре. Молодой человек постоянно делал «возлюбленной» комплименты и рассказывал придуманную легенду.

Ранее шесть жителей Дагестана вымогали у похищенного человека более 6 млн рублей.

