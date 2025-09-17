На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвички массово обвинили мужчину в разводе на деньги

Осторожно, Москва: жительницы Москвы обвинили мужчину в вымогательстве денег
true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Несколько жительниц Москвы пострадали от действий мужчины, который входил в доверие и одалживал деньги. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, в столицу 30-летний мужчина приехал из Чечни. С одной из пострадавших он познакомился в хостеле на Бескудниковом бульваре. Молодой человек постоянно делал «возлюбленной» комплименты и рассказывал придуманную легенду.

По его словам, он окончил МГУ, куда его устроил отец-прокурор. У его сестры якобы были обнаружены опухоли, а ему самому диагностировали рак легких, но, будучи сильным духом человеком, он справился.

В какой-то момент он якобы попросил у девушки 45 тысяч рублей и заявил, что вернет в этот же день, однако вечером покинул хостел. До этого он не раз просил средства на кофе, взятку и другие нужды.

Позже он признался, что является альфонсом и ничего не должен девушке, так как это был «ее подарок за время, которое он с ней провел». Пострадавшая обратилась в полицию.

Выяснилось, что он обманул еще одну женщину, пациентку туберкулезной больницы. Поверив, она отдала мужчине 200 тысяч рублей. По данным канала, от действий молодого человека женщины страдают массово.

Ранее Дана Борисова назвала нового мужа Бородиной альфонсом.

