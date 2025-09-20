На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Амурской области сняли режим ЧС после ЧП на железной дороге

МЧС: режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода вагонов снят
true
true
true
close
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Тындинском округе Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«20 сентября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введенный в связи с происшествием на железной дороге, снят», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ. Два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

Накануне на железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три пустых вагона. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

Ранее трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера в Челябинске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами