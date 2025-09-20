В Амурской области сняли режим ЧС после ЧП на железной дороге

В Тындинском округе Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«20 сентября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введенный в связи с происшествием на железной дороге, снят», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ. Два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

Накануне на железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три пустых вагона. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

Ранее трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера в Челябинске.