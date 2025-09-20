Российских туристов разместили в безопасных отелях после эвакуации из-за пожара в Анталье

Генконсульство в Анталье: россиян заселили в безопасные отели после эвакуации

Эвакуированных из-за сильных лесных пожаров в турецкой Анталье россиян разместили в ближайших безопасных гостиницах. Никто не пострадал, пишет РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство РФ в Анталье.

«По состоянию на 08.00 мск большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах городов Аланья и Сиде», — сообщили там.

По данным дипломатов, ночью эвакуировали отдыхающих из нескольких отелей, среди них были и россияне.

Уточняется, что обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали. В Генконсульстве продолжают следить за ситуацией.

Турецкие СМИ писали, что туристов вывозят и из отелей, расположенных в курортном районе Белек. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы не пострадали в результате инцидента.

Ранее появились кадры эвакуации российских туристов из отеля в Анталье.