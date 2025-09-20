В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В публикации говорится, что ограничения на прием в аэропорту Калуги были введены 19 сентября в 23:32 по московскому времени. В Саратове ограничения ввели в ночь на 20 сентября в 00:46 (по мск). В Тамбове ограничения также были введены ночью в 00:10 (по мск).

По словам Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты на фоне атаки беспилотников на регион.

В мае Минтранс РФ сообщил, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Ранее в Росавиации рассказали о планах по выделению средств авиакомпаниям из-за ограничений.