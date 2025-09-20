На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестовали водителя затонувшего в Забайкалье вездехода

Прокуратура Забайкалья: водитель затонувшего вездехода заключен под стражу
true
true
true
close
Telegram-канал «Прокуратура Забайкальского края»

В Забайкальском крае арестовали водителя затонувшего вездехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне 29-летнего мужчину задержали правоохранители.

Гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, утонул в озере Амудиса 16 сентября. В нем находились девять человек, только четверым из них удалось спастись.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, транспортное средство принадлежало одному из местных обществ с ограниченной ответственностью.

Как писали СМИ, у вездехода во время спуска с горы отказали тормоза. В результате он на большой скорости скатился в озеро и затонул.

Ранее в Приморском крае автомобиль с водителем унесло в реку.

