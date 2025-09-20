Двое рабочих находятся в реанимации после ЧП на железной дороге в Амурской области

Двое рабочих после ЧП на железной дороге в Амурской области находятся в реанимации

Двое пострадавших при сходе подвижного состава на железной дороге в Амурской области находятся в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в СК по региону.

«По уточненным данным, всего на месте проведения работ находились 14 человек. <...> Пострадавших — 12, двое из них находятся в реанимации», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ. Два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

